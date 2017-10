Tödliche Arbeit

Aufgrund der steigenden Zahl tödlicher Unfälle im Baugewerbe wächst der Druck auf Israels Sozialminister Haim Katz. Ein von ihm in der vergangenen Woche vorgestellter Entwurf einer Verordnung, die als Stärkung des Arbeitsschutzes angekündigt war, wird von verschiedenen Nichtregierungsorganisationen des Landes scharf kritisiert. So bemängelte der Verband Kav La Oved (Arbeiternotruf) am 17. Oktober, dass die Vorlage einseitig die Interessen der Bauunternehmer berücksichtige. Auch künftig seien keine empfindlichen Strafen für Betriebe vorgesehen, die Sicherheitsbestimmungen missachteten.

Tatsächlich weisen staatliche Stellen eine Vielzahl an Unfällen im Land aus, mit steigender Tendenz. Nach Angaben der Kontrollbehörde kamen zwischen 2010 und 2015 insgesamt 180 Arbeiter ums Leben. 2016 habe es 80 Todesfälle gegeben, davon 36 im Bausektor. In diesem Jahr registrierte die Behörde bereits 199 schwere Unfälle auf Baustellen, bei denen 26 Kollegen starben. Kav La...