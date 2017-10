Temer teilt aus

Am Zuckerhut rummst es. Unter dem Motto »Inaceitável« (Inakzeptabel) versammelten sich am Dienstag abend (Ortszeit) Tausende vor der Candelária-Kirche im Zentrum der brasilianischen Metropole Rio de Janeiro gegen einen Präsidenten, den sie als eine Schande für ihr Land ansehen. Sie folgten einem von zahlreichen Künstlern unterstützten Aufruf. Mit ihrer Aktion wollten sie ein Zeichen gegen den tief in Skandale verwickelten Staatschef Michel Temer von der Partei der Demokratischen Bewegung (PMDB) und dessen rückschrittliche politische Agenda setzen. Die Zustimmungswerte für den Präsidenten in der Bevölkerung sind nach Umfragen verschwindend gering. Am Ende der Veranstaltung übertönte der Knall von Schockgranaten die Weg-mit-Temer-Slogans und die Sambatrommeln. Polizeikräfte gingen auch mit Pfefferspray gegen Demonstranten vor und trieben sie gewaltsam auseinander.

Ausgeteilt wurde auch in der Hauptstadt Brasília, wo am Mittwoch das Unterhaus des Kongress...