Weiter Gift auf dem Teller

Es kam, wie es kommen musste: Die EU-Staaten haben sich einmal mehr um eine Entscheidung über die weitere Zu- beziehungsweise Nichtzulassung des Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat herumgedrückt. Wie die Europäische Kommission am Mittwoch mitteilte, wurde die auf gestern vormittag angesetzte Abstimmung im zuständigen Fachausschuss kurzerhand vertagt. Statt dessen wolle man in den nächsten Wochen »weiter mit den Mitgliedsländern an einer Lösung arbeiten, die größtmögliche Unterstützung hat«, hieß es aus Brüssel. Als möglicher Termin einer dann vielleicht abschließenden Beschlussfassung wurde der 6. November genannt.

Bis dahin fließt noch viel pestizidverseuchtes Wasser die Flüsse runter. Im Vorfeld der gestrigen Sitzung des zuständigen Ausschusses für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel hatte einiges dafür gesprochen, dass dem Herbizid, das laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) »wahrscheinlich krebserregend« ist, die weitere Genehmigung in Eur...