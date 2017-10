Späh-»Tornados« gegen Demonstranten?

Zehn Jahre nach dem G-8-Gipfel in Heiligendamm verhandelte das Bundesverwaltungsgericht (BVerwG) mit Sitz in Leipzig über die Rechtmäßigkeit von Tornado-Tiefflügen über ein Protestcamp. Am Mittwoch nachmittag wurde das Urteil erwartet – doch die Richter wollten es sich nach der mündlichen Verhandlung vom Vormittag offenbar nicht einfach machen. Dpa-Korrespondentin Birgit Zimmermann verwies gegenüber jW auf das spätestens für 16:00 Uhr erwartete Urteil. Prozessverlauf und Urteil könnten weitreichende Folgen haben – symbolischer und rechtlicher Art.

Zwei Teilnehmer des Protestcamps gegen das Staatschefmeeting von 6. bis 8. Juni 2007 – und die damit verbundene Politik – wollten festgestellt wissen, dass der Einsatz der Düsenstrahljäger der Bundeswehr rechtswidrig gewesen sei. Ihr Zeltlager hatten sie in der Ortschaft Reddich in einiger Entfernung aufgeschlagen. Beim Überflug der Militärflugzeuge wurden Bildaufnahmen der Demonstranten angefertigt. Das habe si...