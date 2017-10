Umkämpfter Gedenkort

Voraussichtlich in der Nähe des Vivantes-Klinikums in Berlin-Neukölln will die neofaschistische NPD am 29. Oktober ihren 2009 verstorbenen Parteivize Jürgen Rieger ehren – eine Woche vor der Einweihung einer Gedenktafel für den 2012 erschossenen Burak Bektas in derselben Gegend. Der Mord an dem türkischstämmigen Berliner unweit des Krankenhauses am 5. April 2012 ist bis heute nicht aufgeklärt. Antirassistische Gruppen forderten seither immer wieder die Ermittlungsbehörden auf, gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit als Motiv ins Auge zu fassen und örtliche Bezüge zur Neonaziszene zu prüfen. Jürgen Rieger war nach einem Schlaganfall in das besagte Krankenhaus eingeliefert worden und nicht mehr aufgewacht. Zu seinem Todestag versammelten sich bereits in den vergangenen Jahren Neonazis in Neukölln. Die diesjährige Kundgebung der Rechten unter dem Motto »Gedenken für Jürgen Rieger« soll am Sonntag, 29. Oktober, um zehn Uhr beginnen. Zehn Teilnehmer sind nach I...