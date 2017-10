Recht auf Notunterkunft

Schon seit 1990 betreibt der Verein Gangway e. V. Straßensozialarbeit in Berlin. Der Verein, dessen Mitarbeiter auch im Berliner Tiergarten tätig sind, sah sich aufgrund der öffentlichen Debatte um Wohnungslosigkeit und Prostitution im Tiergarten genötigt, in der vergangenen Woche Stellung zu beziehen.

Derzeit werde »sehr viel über das Thema öffentliche Sicherheit im Zusammenhang mit zeltenden Obdachlosen im Berliner Tiergarten diskutiert«. Nachdem vor einigen Wochen in dieser Parkanlage ein Mord geschehen sei, würden »Menschen ohne festen Wohnsitz plötzlich zur Gefahr hochstilisiert«. Die Sozialarbeiter kritisieren: »Obdachlose werden pauschal als kriminell und als Sicherheitsrisiko dargestellt, ganz unterschiedliche Personengruppen in einen Topf geworfen und stigmatisiert«. Im Tiergarten und nicht nur dort sei zwar »in der Tat eine massive Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit zu verzeichnen, allerdings in ganz andere...