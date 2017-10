Prozessbeginn gegen Steudtner

Nach 100 Tagen Untersuchungshaft in der Türkei und unter großer internationaler Aufmerksamkeit hat der Prozess gegen elf Menschenrechtler begonnen. Unter den Angeklagten sind unter anderem der Deutsche Peter Steudtner, der Schwede Ali Gharavi, der Vorsitzende von Amnesty International in der Türkei, Taner Kilic, sowie Amnesty-Landesdirektorin Idil Eser. Ihnen wird »Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation« beziehungsweise »Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen« vorgeworfen. Dafür drohen ihnen zwischen zehn und 15 Jahren Haft.

Die Polizei riegelte den Vorplatz vor dem Gerichtsgebäude im Istanbuler Bezirk Caglayan ab, auf dem sich rund 50 Demonstranten und Journalist...