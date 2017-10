»Das Abrigado wurde für viele zum ›Wohnzimmer‹«

Ihr Verein betreibt den Fixerraum Abrigado in Hamburg-Harburg, zu dessen Klienten Junkies aus Osteuropa gehören, die auf der Straße leben. Wie hoch ist der Anteil dieser Gruppe und wie sieht deren Lage aus?

Circa 30 Prozent unserer Besucher kommen aus osteuropäischen EU-Staaten. Sie befinden sich in der Regel in einem physisch und psychisch schlechten Allgemeinzustand, sind wohnungslos und verfügen über kein Einkommen. Unter diesen Bedingungen eine Arbeit anzunehmen, ist nahezu unmöglich. Notwendige vorbereitende Maßnahmen wie Substitution oder Entgiftungsbehandlungen sowie eine Unterbringung sind durch Leistungsausschluss aufgrund veränderter gesetzlicher Grundlagen und der Regelung zu sogenannten sicheren Drittstaaten unmöglich. Wir benötigen dringend Schlafsäcke, Zelte, Isomatten und warme Bekleidung, vor allem da nicht klar ist, ob auch in diesem Jahr EU-Bürger aus dem Winternotprogramm ausgeschlossen werden. Den Mitarbeitern graut es jedes Jahr aufs ...