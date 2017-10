Großes Fressen für den Kranich

Die Lufthansa kann mit der Verdauung ihrer jüngsten Beute beginnen: der Übernahme des Pleitefliegers Air Berlin. Dabei hilft, dass die Kranich-Airline in den ersten neun Monaten dieses Jahres Rekorde bei Umsatz und Gewinn erzielt hat, wie der Dax-Konzern am Mittwoch in Frankfurt am Main berichtete. Allein im dritten Quartal hat die Airline operativ 1,5 Milliarden Euro (bereinigtes Ebit) eingenommen. Den Umsatz konnte der Konzern um 12,1 Prozent auf 26,8 Milliarden Euro steigern.

Zudem: Knausern gegenüber den Beschäftigten lohnt sich. Dem Unternehmen winkt zum Jahresende ein satter Sondergewinn, dank der Neuregelung der Betri...