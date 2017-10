Flugshow für Wutbürger

Wenige Stunden, nachdem sich in Berlin der neue Bundestag einschließlich der völkisch-nationalistischen AfD-Fraktion konstituiert hatte, fand vom Flughafen in Leipzig eine Sammelabschiebung nach Afghanistan statt. Nach Angaben aus dem Bundesinnenministerium handelte es sich bei den aus sieben Bundesländern stammenden Flüchtlingen um elf Straftäter sowie um drei Personen, die eine Mitarbeit an der Identitätsfeststellung verweigert hätten. »Wer nach einem abgeschlossenen Asylverfahren und Inanspruchnahme aller rechtsstaatlichen Mittel bei uns kein Bleiberecht hat, muss unser Land verlassen«, rechtfertigte der sächsische Innenminister und Vorsitzende der Innenministerkonferenz Markus Ulbig (CDU) die Abschiebung in den Krieg. Konsequente Rückführungen seien notwendig »für die Akzeptanz unserer Asylpolitik bei den Bürgern«.

Seit Dezember 2016 fanden sieben Sammelabschiebungen von 128 abgelehnten Asylbewerbern nach Afghanistan statt. Nach einem Anschlag auf die...