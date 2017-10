Nullzins verlängert

Die Wirtschaft ist in glänzender Verfassung, schreiben die Gazetten. Sogar in den Südländern der Euro-Zone sei die Arbeitslosigkeit unter zehn Prozent gesunken. Mehr als zehn Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise könne die EZB (Europäische Zentralbank) doch endlich den Leitzins wieder etwas anheben. Das ist der deutsche Konsens der Zeitungen, der Volkswirte von Banken und Versicherungen sowie der Bundesbank, die vor 1999 für die Herausgabe des Geldes und die Festlegung des Leitzinses verantwortlich war. In Österreich und den Niederlanden sind die Finanzkapitalisten derselben Meinung, nicht jedoch in Spanien und Portugal, Frankreich und Griechenland. EZB-Chef Mario Draghi ist Italiener. Die Mehrheit im Entscheidungsgremium der Zentralbank, dem EZB-Rat, folgt seinen Empfehlungen. Am vergangenen Donnerstag beschloss der, den Leitzins bei null Prozent zu lassen. Zugleich soll der Aufkauf von Staatsanleihen von derzeit 60 Milliarden Euro ab Anfang nächsten Jahre...