»Investitionslücke schließen, nicht die Betriebe«

Am Mittwoch begann mit einer Protestkundgebung am Standort Erfurt der Arbeitskampf bei Siemens. Laut Medienberichten könnte auch dieser Standort von den Kürzungsplänen des Konzerns betroffen sein. Was wissen Sie darüber?

Das Fatale ist, dass wir davon bislang nur aus den Medien erfahren, wie dem Börsen-Journal und dem Manager-Magazin. Leider bekommen wir von Siemens keine Bestätigung dessen oder Details zu den Plänen. Auch bei einer außerordentlichen Sitzung des Wirtschaftsausschusses am Donnerstag gab es keine Auskünfte des Konzerns. Das grenzt an Rechtsverstöße, weil der Wirtschaftsausschuss und der Betriebsrat informiert werden müssen. Das Management verhält sich inakzeptabel gegenüber den Beschäftigten und den Gewerkschaften.

Ursprünglich hatte Siemens angekündigt, die Belegschaften am 9. November zu informieren. Bislang wirkt diese Ankündigung aber auf mich wie ein Spiel auf Zeit. Für uns sind Verkäufe oder Schließungen von Werken die rote Linie. Es ...