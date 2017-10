Vom Flüchtlingskind zur Kämpferin

Kennengelernt habe ich sie über »die Frauenarbeit«, als engagierte Gewerkschafterin – sie war von 1955 bis 1968 Landesfrauenleiterin der IG Druck und Papier – und als Kommunistin, aktiv in der Frauenkommission der Deutschen Kommunistischen Partei in NRW. Sie kämpfte unter anderem für die Steigerung des Frauenanteils unter Vertrauensleuten und Betriebsräten und für gleichen Lohn. Mich beeindruckte ihre ruhige, bescheidene, aber zähe Art. Irgendwann erfuhr ich von ihrem aufrechten Gang als Résistancekämpferin.

1924 in eine sozialdemokratische Familie in Mannheim hineingeboren, in der das Judentum kaum eine Rolle spielte, erlebte sie als Neunjährige den Fackelzug der Nazis und den Boykott jüdischer Geschäfte – und dass ihre Schulfreundin nicht mehr mit ihr spielen wollte. Es folgte das Exil. Strasbourg und Le Havre waren die ersten Stationen, Armut, Arbeitslosigkeit und Ungewissheit über die Zukunft das Schicksal vieler Exilanten. Sie war »ein Ausländerkind....