Rotlicht: Parlament

Im Jahr 2000 wurde im nördlichen Lichthof des Reichstagsgebäudes ein Kasten Kies mit dem Schriftzug »Der Bevölkerung« aufgestellt. Gedacht war diese »Kunst am Bau« – eine typische Verlegenheitsgeste zum Umgang mit dem Unbehagen, das sich im In- und Ausland mit der Wiedereinsetzung Berlins als Hauptstadt verband – als kritischer Kommentar zum Schriftzug »Dem deutschen Volke«, der an der Stirnseite des Gebäudes prangt. Ob man den Begriff »Volk« wirklich durch den der »Bevölkerung« ersetzen könne oder sogar müsse, war im Vorfeld recht lebhaft diskutiert worden. Was kaum jemand thematisiert hatte, war die eigentümliche grammatikalische Uneindeutigkeit: Übernahm der neue Schriftzug nun den obrigkeitsstaatlichen Dativ, nach dem das Volk doch dankbar sein solle, dass die Herrschaften ihm ein Parlament hinstellen (wenn sie es schon nicht hereinlassen), oder handelt es sich um einen selbstbewussteren Genitiv, in dem das Staatsvolk sich versichert, dass dieses Hohe...