Wagner, Pascal

Es gibt Datenbänke, in denen der Berliner Schauspieler Winfried Wagner mit dem gleichnamigen schwäbischen Komiker verwechselt wird. Das mag daran liegen, dass sich Wagner bereits bei Eintritt ins Rentenalter aus dem Beruf zurückgezogen hat. Gestern konnte der gebürtige Sebnitzer seinen 80. Geburtstag begehen.

Er war Mitglied der Dresdner Kapellknaben (vielleicht hat er daher mehrfach in Fernsehfilmen über Bach und Händel mitgewirkt), und dort hat die legendäre Dresdner Heroine Antonia Dietrich sein Talent entdeckt. Nach Anfängerjahren in Meiningen und Weimar trat er ab 1963 an der Berliner Volksbühne auf, wo er viele markante Nebenrollen spielte. Benno Besson gab ihm die Titelrolle in »König Hirsch«, und auch seine eindringliche Gestaltung in der Diderot-Adaption »Rameaus Neffe« bleibt in guter Erinner...