»Zulassung für Glyphosat liefe aus«

Der Ständige Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel der EU in Brüssel wird am heutigen Mittwoch voraussichtlich über eine Weiterzulassung des Unkrautvernichters Glyphosat abstimmen. So wie es aussieht, wird die Empfehlung der Kommission, das Pestizid weitere zehn Jahre zu genehmigen, scheitern. Wie sicher ist das?

Stand jetzt ist, dass es keine qualifizierte Mehrheit für den Antrag der Kommission geben wird. Frankreich, Italien und Österreich sind schon seit längerem darauf festgelegt, mit Nein zu stimmen. Auch Luxembourgs Regierung hat dies dieser Tage bekräftigt. Dazu wird sich Deutschland enthalten, weil zwischen den zuständigen Ressorts Uneinigkeit herrscht. Umweltministerin Barbara Hendricks, SPD, spricht sich gegen eine Weiterzulassung aus, Agrarminister Christian Schmidt, CSU, dafür.

Und was, wenn die Bundeskanzlerin als Glyphosat-Befürworterin ein Machtwort spricht?

Das kann ich mir nicht vorstellen. Frau Hendricks hat mehrma...