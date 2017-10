Erdogan räumt auf

Der Oberbürgermeister der türkischen Hauptstadt Ankara, Melih Gökcek, hat seinen Rücktritt angekündigt. »Heute haben wir mit dem Präsidenten gesprochen«, erklärte der 69jährige Politiker am Montag abend über sein bevorzugtes Kommunikationsmedium, den Kurznachrichtendienst Twitter, auf dem ihm mehr als vier Millionen Menschen folgen. Am Samstag wolle er bei einer Sondersitzung des Stadtrates sein Amt niederlegen.

Gökcek, der seit 1994 Bürgermeister von Ankara ist, gilt vielen in der Türkei als Inbegriff des korrupten Politikers, der vor allem in die eigene Tasche wirtschaftet. Berüchtigt ist das Mitglied der regierenden religiös-nationalistischen Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP) durch seine meist über Twitter vorgetragenen harschen Angriffe auf politische Gegner, aber auch wegen seiner wirren Verschwörungstheorien. So behauptete Gökcek ernsthaft, ausländische Mächte würden künstliche Erdbeben in der Ägäis erzeugen, um die Türkei zu schwächen.

...