Die Kunst des Protests

Zwei mussten schließlich auf die Polizeiwache. Am vergangenen Freitag haben in Belgrad anlässlich der Wiedereröffnung des Museums für zeitgenössische Kunst mehrere Menschen gegen die Lebens- und Arbeitsbedingungen in Serbien protestiert. Die Performance war Teil des bis zum Samstag stattfindenden »Salons der Unbestechlichen«, bei dem »Kulturarbeiter und Künstler« gegen das »Machtspiel des herrschenden Blocks« zusammenkommen sollen.

Am Rande des Protestes wurden die zwei Aktivisten und Künstler Vladan Jeremic and Uros Jovanovic von der Polizei zur Befragungen in Gewahrsam genommen. Ihnen wird die Beleidigung des Präsidenten des Landes, Aleksandar Vucic, vorgeworfen. Bei der Kundgebung hatten sie Masken mit dem Gesicht des Staatschefs und Bilder mit Sandwichs an die Passanten verteilt. Letztere verweisen auf die übliche Praxis, Demonstranten bei Kundgebungen mit Butterbroten zu versorgen. Jeremic ist Mitglied von »ArtLeaks« und einer der Initiatoren der Per...