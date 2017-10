Reform beschlossen und vertagt

Die Regierungen der EU-Staaten haben sich am Montag abend auf eine Reform der Entsenderichtlinie (Richtlinie 96/71/EG) geeinigt. EU-Sozialkommissarin Marianne Thyssen erklärte noch am selben Tag, dass mit der Reform sichergestellt werde, »dass Arbeiter für gleiche Arbeit am gleichen Ort die gleiche Bezahlung erhalten«. Tatsächlich wird die Neuregelung frühestens in vier Jahren in Kraft treten. Gegen den Kompromiss stemmten sich Polen, Ungarn, Litauen und Lettland; Kroatien, Irland und Großbritannien enthielten sich.

Die Entsenderichtlinie der Europäischen Union regelt die Bedingungen, unter denen Unternehmen eines EU-Mitgliedsstaats ihre Beschäftigten für eine ...