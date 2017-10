Einfach guter Fußball

Das Jahr 2017 begann für den FC Watford mit einer traurigen Nachricht. Im Januar verstarb Trainerlegende Graham Taylor im Alter von 72 Jahren. Der ehemalige Nationalchoach Englands trainierte den Verein von 1977 bis 1987 und führte Watford innerhalb von sechs Jahren aus der vierten Liga an die Spitze des englischen Fußballs. 1982 wurde man Vizemeister und erreichte zwei Jahre später das Pokalfinale. Präsident und Besitzer des Vereins aus der kleinen Stadt in der Nähe Londons war zu dieser Zeit Popstar Elton John. Dieser hatte sich 1976 mit dem Kauf seines Lieblingsvereins einen alten Traum erfüllt. Bis heute hält er Anteile an dem Klub.

Mittlerweile ist der FC Watford allerdings im Besitz der italienischen Unternehmerfamilie Pozzo, die ein Fußballimperium ihr Eigen nennt: Neben dem spanischen Zweitligisten Granada gehört auch ihr Heimatverein Udinese aus Italiens Serie A dazu. Prunkstück der Sammlung ist jedoch der FC Watford. Eigentümer mit viel Geld bed...