»Gesetzfabrik« in Behördenvisier

Im Zuge der Aufarbeitung des Steuerskandal um mutmaßlich betrügerische Dividendengeschäfte ist die in Deutschland an fünf Standorten aktive Großkanzlei Freshfields ins Visier der Ermittler geraten. Die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main durchsuchte vergangene Woche Räume von Freshfields Bruckhaus Deringer in der deutschen Finanzmetropole, wie die Personengesellschaft (LLP) nach britischem Recht mit Hauptsitz in London am Montag auf Anfrage mitteile. Zuvor hatte die Süddeutsche Zeitung darüber berichtet. Die Generalstaatsanwaltschaft wollte den Artikel nicht kommentieren.

Die Durchsuchung habe sich auf ein früheres Mandatsverhältnis bezogen, »welches die Beratung im Zusammenhang mit sogenannten Cum-ex-Geschäften zum Gegenstand hatte, die schon einige Jahre zurückliegen«, erklärte d...