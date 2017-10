Lebenslange Haft für »Reichsbürger«

Das Landgericht Nürnberg-Fürth hat am Montag den »Reichsbürger« Wolfgang P. wegen Mordes an einem Polizisten zu lebenslanger Haft verurteilt. Weil der 50jährige vor einem Jahr im fränkischen Georgensgmünd auf weitere Beamte geschossen hatte, wurde er zudem wegen versuchten Mordes und gefährlicher Körperverletzung verurteilt. P. hatte bei einer Waffenrazzia in seinem Haus unvermittelt das Feuer eröffnet, einen 32jährigen Polizisten getötet und zwei weitere verletzt. Die Staatsanwaltschaft hatte außer einer lebenslangen Haftstrafe auch die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld gefordert, womit eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren ausgeschlossen gewesen wäre.

