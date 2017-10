»Seminare mal wieder chronisch überbelegt«

Wieder gibt es an Hessens Hochschulen hoffnungslos überfüllte Seminare. Nach Angaben der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, GEW, fehlen an den Fachhochschulen und Universitäten insgesamt 4.000 Vollzeitstellen. Was bedeutet das für die Studenten?

Die erste Woche des Wintersemesters haben die Studierenden hinter sich. Sie mussten erneut feststellen: Die Seminare sind mal wieder chronisch überbelegt, teilweise mit mehr als 60 Studentinnen und Studenten. In Neubauten der hessischen Universitäten gibt es zwar größere Räume, trotzdem reicht der Platz nicht. Die Seminare werden online belegt. Da kann sich jeder Studierende bereits ein Bild von der Situation machen. Haben sich etwa schon 89 angemeldet, ist abzusehen: Es sind zu viele. Dennoch kommen zu Anfang des Semesters stets mehr dazu, etwa weil sie hoffen, dass es sich einige möglicherweise anders überlegt haben könnten. Das bedeutet Chaos. Es gibt nicht genügend Stühle, also sitzen Studierende auf dem...