Bedingt abgeschirmt

Seit dem Jahr 2008 »hat der militärische Abschirmdienst in rund 200 Fällen die jeweilige Person nach Abschluss der Ermittlungen als Rechtsextremist bewertet«. So lautet die knappe Antwort des zuständigen Parlamentarischen Staatssekretärs Markus Göbel auf eine kleine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Irene Mihalic, die seit Montag der Öffentlichkeit vorliegt. Die Parlamentarierin hatte wissen wollen: »Wie viele Fälle von Rechtsextremismus in der Bundeswehr hat der Militärische Abschirmdienst (MAD) in den letzten zehn Jahren aufgeklärt?«

In einem Interview mit der Mitteldeutschen Zeitung (Montagausgabe) erklärte die Parlamentar...