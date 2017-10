»Willkommen in Italien«

Der englische Autor Tim Parks veröffentlichte 2003 ein Buch mit dem Titel »Eine Saison mit Verona«. Darin schildert er seine Erlebnisse mit der berüchtigten Ultra-Gruppierung von Hellas Verona, die »Brigate Gialloblù« (die gelb-blaue Brigade). Gegründet bereits in den 1970er Jahren, gaben sie sich ihren Namen angeblich in Anlehnung an Mussolinis schwarze Brigaden. Parks erzählte im Rahmen eines Interviews mit dem österreichischen Fußballmagazin Ballesterer, dass in der Kurve von Hellas circa 5.000 Fans standen, von denen 200 bis 300 rassistische Gesänge anstimmten. Das Gros der Fans hätte diese aber niedergepfiffen, so Parks.

Sonst ist das anders: Denn neben Ultras von Lazio Rom – die erst vor kurzem wieder für Schlagzeilen sorgten, als sie im Stadion Bilder von Anne Frank im Trikot des Erzrivalen AS Rom verteilten – gilt auch die Kurve von Hellas Verona als besonders rassistisch und antisemitisch. Der Klub gehört in Italien zu den Traditionsvereinen, err...