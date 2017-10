Im Abgrund ist noch Platz

»Viel weiß der Weise, sieht weit voraus / Der Welt Untergang.«

Die Edda – 1. Gesang Völuspâ, Die Prophezeiung, (Übersetzung Karl Simrock, 1876)

Ragnarök, die Götterdämmerung, das klingt mindestens so gewichtig wie sonst nur Thors Hammer. In »Thor: Ragnarok«, dem nunmehr dritten »Thor«-Film im sich bis ans Ende der Tage ausdehnenden Marvel Cinematic Universe (MCU) geht dieser Hammer jedoch leider kaputt. Bereits auf nur einen kleinen Wink von Cate Blanchett in der Paraderolle der nordischen Todesgöttin Hela hin, zersplittert er wie Fensterglas. Der Gott muss daher zwischenzeitlich ohne seine Stütze auskommen. Er tut, was er kann, auch wenn seine Heimatwelt Asgard ein bisschen in Flammen aufgeht.

Ausgerechnet der deutsche Verleihtitel traut der nordischen Mythologie allerdings nicht recht über den Weg und macht aus dem einschlägigen Ragnarök einen »Tag der Entscheidung«, so als ob da irgend etwas Entschiedenes vorginge. Dazu fällt einem vielleicht ein, dass...