Des Geyers schwarzer Haufen

»Wir hoffen fest auf die Gnade Gottes, und so haben wir das Kloster Bildhausen eingenommen und unser Lager hier aufgeschlagen. (…) Wir wollen ungerechte und ungebührliche Beschwernisse abschaffen. (…) Wir wollen, dass die Obrigkeit und die Herrschaften mit uns gebührlich und gemäß der evangelischen Lehre handeln.«

Aus einem Flugblatt vom April 1525

Die Kunde zog immer mehr Unzufriedene an, bald war ihre Zahl auf einige tausend angewachsen. Sie wussten, dass ihre politische Wirksamkeit von ihrer militärischen Stärke abhing. Proviant, Zelte und Waffen wurden herbeigeschafft, Leutnante, Feldwebel usw. ernannt. Zu ihren Hauptleuten wählten sie den Schreiner Hans Schnabel und den Bauern Hans Schaar. Doch wichtige Fragen entschieden sie weiterhin gemeinsam im Ring, in dem die »Gemeine Versammlung zu Bildhausen« am 6. Mai 1525 ihr Programm beschloss. Da heißt es u. a.: »Wenn Juden in die Versammlung des Haufens begehren, so ist es des ganzen Lagers ernste Meinun...