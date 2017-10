Gegenddarstellung: Regina Sommer

Als Regina Sommer bei Junge Welt anfing, schrieb sich diese noch mit einem großen J und erschien in einem anderen Staat. Im September 1976 begann sie beim damaligen »Zentralorgan der Freien Deutschen Jugend« ein Volontariat. Der Verlag Junge Welt residierte damals noch in einem großen schönen Haus in der Berliner Mauerstraße. Nach ihrem Journalistikstudium kehrte Regina 1981 zur JW zurück. Für die Zeitung notierte sie »Erfahrungen mit dem FDJ-Studienjahr« im VEB Kranbau Eberswalde oder berichtete von einer Begegnung mit Offiziersschülern im Bezirk Rostock. 1984 übernahm Regina das Ressort Leserpos...