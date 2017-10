Erster Tag der Republik

Die Reaktionen auf die Ausrufung der Republik Katalonien am vergangenen Freitag ließen nicht lange auf sich warten. Fast zeitgleich zur Abstimmung über die einseitige Unabhängigkeitserklärung im Parlament von Barcelona beschloss der Senat in Madrid mit 214 gegen 47 Stimmen die Anwendung des Verfassungsartikels 155 und damit die seit Monaten angedrohte Aussetzung der Autonomie Kataloniens. Noch am selben Abend kam der Ministerrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen, um konkrete Zwangsmaßnahmen festzulegen. Im Anschluss verkündete der spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy die Absetzung der katalanischen Regierung und die Auflösung des Regionalparlaments bekannt und setzte für den 21. Dezember Neuwahlen an. Seine Stellvertreterin Soraya Saénz de Santamaria ernannte er zur neuen Chefin der katalanischen Regierung. Sie steht an der Spitze von elf spanischen Ministerien, die ab dem heutigen Montag die Aufgaben der Generalitat de Catalunya übernehmen sol...