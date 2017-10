Reinfall für Pegida

Die Stimmung unter den Gegendemonstranten sei eindeutig besser gewesen, erklärte Eva Puschbeck vom Bündnis »Herz statt Hetze«. Sie ist mit den Protesten gegen den dritten Pegida-»Geburtstag« am Samstag in Dresden sichtlich zufrieden. Trotz schlechten Wetters fanden sich Tausende zu einem Sternmarsch an fünf Startpunkten ein und vereinten sich in der Innenstadt zu einem beeindruckenden Zug bis vor die Frauenkirche. Während nach unterschiedlichen Zählungen an der Kundgebung des rassistischen Bündnisses um die 3.000 Menschen teilnahmen, gaben die Dresdner Neuesten Nachrichten auf ihrem Live-Ticker bekannt, dass an der Abschlusskundgebung von »Herz statt Hetze« bis zu 4.000 Menschen unter dem Motto »Für ein Dresden ohne Rassismus« zusammenkamen. Mehr Demonstranten als Pegida – das ist nicht selbstverständlich in der sächsischen Landeshauptstadt. Seit dem Oktober 2014 gehen die Rechten fast jeden Montag auf die Straße, oft sind es nur wenige Menschen, die sich...