»Wir haben aber nicht nur Niederlagen zu verzeichnen, sondern auch kleine Siege zu feiern«, so der ehemalige Fraktionsvorsitzende der Linkspartei im hessischen Landtag, der Friedensaktivist Willi van Ooyen: Das Nobelpreiskomitee hat die internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet – damit ein Bündnis von 450 Friedensgruppen, die für atomare Abrüstung eintreten.

Doch ein Nobelpreis macht noch keinen Frieden. »Gründe gibt es genug, die Friedensbewegung jetzt zu verbreitern«, sind sich deshalb am Freitag abend im Gewerkschaftshaus in Frankfurt am Main alle einig. Zusammengekommen sind dort unter anderem Aktivisten der Frankfurter Friedens- und Zukunftswerkstatt, der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN-BdA), der Deutschen Sektion der Internationalen Ärzte für die Verhütung des Atomkrieges – Ärzte in sozialer Verantwortung e. V. (IPPNW).

