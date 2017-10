»Herwart« bringt Tod und Zerstörung

Tote, Verletzte und erhebliche Schäden hat das Sturmtief »Herwart« am Wochenende in Europa hinterlassen. An der Nordsee wurde ein 63jähriger Camper von der Sturmflut überrascht und ertrank. Mehrere Menschen wurden sich bei Unfällen verletzt. In Polen und Tschechien waren mindestens drei Todesopfer zu beklagen. Als der Sturm abflaute, begann vielerorts das Aufräumen. Die Deutsche Bahn stoppte am Sonntag in sieben Bundesländern ihren Fernverkehr. Viele Straßen wurden gesperrt. Vor allem in Nord- und Ostdeutschland entwurzelte »Herwart« zahlreiche Bäume.

Wegen der schweren Sturmschäden wollte d...