Die Wahrheit über den neunten Spieltag

Derbyzeit in München! Der Tabellenführer TSV 1860 Amateure ist haushoher Favorit in der legendären Partie um die goldene Weißwurst. Gastgeber FC Bayern München kickt nach Vereinspleite und Zwangsabstieg nun mit der ersten Mannschaft im renovierungsbedürftigen Städtischen Stadion an der Grünwalder Straße. Dort finden sich allwöchentlich noch 300 bis 400 treue Anhänger der Roten ein. Desillusionierte Aktionäre. Über den leeren Rängen prangt das Logo des neuen Hauptsponsors »Schmankerlmetzgerei Biersack«. Löwentrainer Werner Lorant konnte sich in der Sportschau eine gewisse Häme nicht verkneifen: »Die Bayern müssen professionell denken, auch wenn sie jetzt erst mal wieder kleine Würstchen braten. Vielleicht sieht man sich ja in ein paar Jahren wieder bei den Profis.« TSV-Präsident Karl-Heinz Wildmoser setzte noch einen drauf: »Ja, mei. Den Reibach machen die jetzt erst mal nicht. Aber vielleicht kommt ja am Imbissstand ein...