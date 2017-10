Arme sitzen im Dunkeln

Lebensmittel kühlen, kochen, warmes Wasser aufbereiten: In der modernen Welt sind existentielle Grundbedürfnisse vom Strom abhängig. Doch wer nicht zahlen kann, hat Pech: Schon bei Rückständen von 100 Euro können die Versorger ihren Kunden den Saft abdrehen. Das tun sie auch: 6,6 Millionen Familien drohten die Konzerne im letzten Jahr eine Sperre an, rund 330.000 saßen sprichwörtlich im Dunkeln. Das sind fast so viele Haushalte, wie es in ganz Bremen gibt. Die Zahl der Betroffenen ist damit seit Jahren konstant, der Rückgang gegenüber 2015 marginal.

Die Zahlen präsentierte am Sonntag die Deutsche Presseagentur aus dem Entwurf für den Jahresmonitoring-Bericht von Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt. Die 330.000 Schicksale dahinter zeigen sie nicht. Fest steht aber: Wer nach Mahnung und Sperrankündigung seine Rechnung nicht bezahlt, tut dies nicht aus Langeweile. Er leidet in der Regel unter...