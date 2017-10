»Nicht leben, was nicht Leben war«

Henry David Thoreau hat sein geliebtes Concord, Massachusetts, selten für längere Zeit verlassen. Das Studium am nahen, bloß einen Tagesmarsch entfernten Harvard College immerhin schließt er nach vier Jahren ab, die Anstellung als Hauslehrer auf Staten Island allerdings gibt er bald wieder auf, krank vor Heimweh. Dabei liegt New York vor der Tür, und er versucht, in der aufstrebenden Pressestadt Kontakte zu knüpfen, um vielleicht irgendwann vom Schreiben leben zu können. Aber schon nach wenigen Wochen hat er genug gesehen. »Die Schweine auf der Straße sind hier noch der respektabelste Teil der Bevölkerung«, schreibt er am 8. Juni 1843 nach Hause.

Ein halbes Jahr später bezieht er wieder sein altes Zimmer im Elternhaus und geht nicht mehr fort aus Concord, von kürzeren Exkursionen und gar nicht so seltenen Vortragsreisen, als er dann tatsächlich literarisch Karriere macht, einmal abgesehen. Das urbane Gewimmel, der Mensch in der Masse erschrecken ihn, weil...