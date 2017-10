»Sankarismus ist Hilfsmittel der Bourgeoisie«

Im Jahr 2014 gab es in Burkina Faso einen Aufstand gegen Blaise Compaoré, der das Land seit 1987 regiert hatte. Seit 2015 ist der Sozialdemokrat und Banker Roch Marc Christian Kaboré an der Macht. Was hat sich gegenüber der Zeit von Compaoré verändert?

Die Aufstände 2014 richteten sich nicht nur gegen Compaoré, sondern gegen seine Sozialpolitik. Kaborés »Volksbewegung für den Fortschritt«, MPP, ist letztlich eine bourgeoise Partei, die den Kapitalismus erhalten will. Als Sozialdemokrat versucht er zwar, die Massen für sich einzunehmen, im Hintergrund steht aber immer noch Compaoré. Die Bourgeoisie durchdringt die Gewerkschaften, die NGOs und die Presse sowie die Diplomatie. Sie kann zudem auf die lokalen Führer auf dem Land bauen. Sie steckt sowohl in den Oppositionsparteien als auch in der Regierung.

Wie setzt sich Ihre Jugendorganisation, die ODJ, dagegen zur Wehr?

Wir sehen unsere Aufgabe nicht so sehr darin, die Revolution voranzutreiben, denn wir sin...