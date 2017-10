Praxis nach Praxiteles

»Ältere Semester erinnern sich vielleicht noch an die Zeit, als die Printmedien in Berlin fast täglich große Artikel über den Wasserballsport verfassten«, beginnt eine Grußadresse zum DSV-Supercup der Wasserballer am kommenden Wochenende in Berlin. Der Verfasser hat diesen Wettbewerb Ende der 70er Jahre initiiert: Günter Schwill, Zahnarzt, inzwischen auf einer spanischen Ferieninsel ansässig.

Als Schwill für den ersten Supercup 1979 die Trophäe »Jüngling von Marathon« stiftete, eine Kopie einer vor hundert Jahren in der Bucht von Marathon gefundenen Bronzestatue aus der Zeit des griechischen Bildhauers Praxiteles, da war er noch Wasserballwart beim kommenden Rekordmeister Spandau 04. »Berlin hatte diese Sportart ga...