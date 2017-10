Fluchtwelle ungebrochen

Der Exodus der Rohingya aus Myanmar, dem früheren Burma, reißt nicht ab. Von nunmehr 582.000 Geflüchteten sprach Andrej Mahecic, der Sprecher des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR, am Dienstag vor der Presse in Genf. Allein in den zwei Tagen zuvor seien 10.000 bis 15.000 Menschen über die Grenze nach Bangladesch gekommen. Die UN-Mitarbeiter versuchen im Bündnis mit lokalen Partnern wie dem Bangladeschischen Roten Halbmond und der Vereinigung Action Against Hunger Nothilfe zu leisten. Ärzte ohne Grenzen bietet medizinische Versorgung.

Unter den Flüchtlingen ist der Anteil an Kindern, Frauen und alten Menschen besonders hoch, viele der Schutzsuchenden sind ausgehungert und dehydriert. Weiterhin ist von Kampfgeräuschen jenseits der Grenze die Rede. Aus dem Konfliktgebiet selbst gibt es nach wie vor keine überprüfbaren Berichte, da die Regierung an der Abschottung festhält. Lediglich einer Gruppe von Diplomaten und Journalisten wurde ein Besuch im Norden des Rak...