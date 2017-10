Tausende Jobs in Gefahr

Beim Industriekonzern Siemens sind erneut Tausende Arbeitsplätze in gleich zwei Sparten in Gefahr. Wie das Manager-Magazin in einer Vorabmeldung am Donnerstag unter Berufung auf Unternehmenskreise berichtete, sollen nach internen Plänen in der Kraftwerkssparte »Power & Gas« bis zu elf der weltweit 23 Standorte geschlossen oder verkauft werden. Auch nach Informationen der Deutschen Presseagentur könnten durch diese und weitere, bereits angekündigte Kürzungen im Bereich Prozessindustrie und Antriebe Tausende Jobs vernichtet werden.

In beiden Geschäftsfeldern hatte der seit Sommer 2013 amtierende Konzernchef Josef Käser bereits Arbeitsplätze gestrichen: Während in der Kraf...