Aus dem tödlichen Loch

Noch ist es nicht so richtig an die Öffentlichkeit gedrungen. Es gab kaum Werbung, entsprechend wenig Medienresonanz. Stadtgespräch waren die Bahnrad-Europameisterschaften schon gar nicht. Von heute bis Sonntag werden im Velodrom 23 Medaillensätze vergeben. Je elfmal bei Frauen und Männern in den Kurzzeit- und Ausdauerdisziplinen, dazu kommt das dem angeblich »starken Geschlecht« vorbehaltene Steherrennen, im einzelnen also Sprint, Teamsprint, Keirin, 500- und 1.000-Meter-Zeitfahren, Scratch, Omnium, Punkte- und Ausscheidungsfahren, Zweier-Mannschaftsfahren, Einer- und Teamverfolgung und eben die Steherentscheidung hinter den knatternden einzylindrigen und niedertourigen Motorrädern.

Den Gastgebern vom Bund Deutscher Radfahrer (BDR) sitzt seit 2005 ein gewisser Rudolf Scharping vor. Der Mann, der 1998/99 als...