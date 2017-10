Weinstein Company unter Druck

Der frühere Filmmogul und Produzent Harvey Weinstein ist als Sextäter in die gesellschaftliche Isolation geschickt worden. Zu recht. Doch das US-Showbiz wäre nicht, was es ist, würde nicht aus dieser Angelegenheit eine mediale Welle. Im Internet haben sich Zehntausende Frauen aus der Branche als Opfer sexueller Übergriffe von Männern zu erkennen gegeben. Eine Schauspielerin hatte via Twitter alle Frauen, die von derartigen Attacken betroffen waren, aufgefordert, sich unter dem Hashtag #MeToo (Ich auch) zu Wort zu melden.

Sicher scheint derzeit: Der »große Weinstein« ist erledigt. Dessen angeschlagenes Filmstudio The Weinstein Company (TWC) wird nun möglicherweise von einer Heuschrecke geschluckt...