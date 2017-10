Re: Der tschechische Trump: Andrej Babis und der ­Storchennest-Fall

Wird Europa bald von Großunternehmern und Multimillionären à la Trump regiert? Zumindest in Tschechien könnte es dazu kommen. Andrej Babis, zweitreichster Mann Tschechiens, global agierender Unternehmer, mehr als drei Jahre lang Finanzminister auf der Prager Burg und Gründer der ANO-Bewegung, will neuer Ministerpräsident Tschechiens werden. Doch kurz vor der Wahl geriet Babis in die Schlagzeilen. Eines seiner Unternehmen soll Subventionsbetrug mit EU-Fördergeldern begangen haben. Die Tschechen wählen am Freitag und Sonnabend.

