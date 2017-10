Eigentlich eine Idee

Lydia Davis ist die Exfrau von Paul Auster. Das ist vielleicht gar nicht wichtig, und überhaupt muss man eine Autorin ihres Schlags keinesfalls mit einem vermeintlich größeren Namen in Verbindung bringen, der in ihrer Vergangenheit einmal eine gewisse Rolle gespielt haben mag. Aber eine vielsagende Information ist es eben doch.

Denn Lydia Davis, geboren 1947 in Massachusetts, Man-Booker-International-Preisträgerin 2013, schreibt ganz anders als Paul Auster. Lydia Davis schreibt lakonische Kurz- bis Kürzestgeschichten. Lydia Davis interessiert nicht der große Wurf, das Finden einer weltumspannenden Allegorie auf die bittere Einsamkeit der in die Welt geworfenen nackten Existenz. Lydia Davis ist auf den Alltag fokussiert – auf ihren oder den ihrer Nachbarn oder der Leute aus dem Dorf oder der Kleinstadt oder dem von Flaubert oder der von entfernt liegenden Firmen, die komische Sachen machen. Lydia Davis ist so gesehen die späte Antwort der Realität auf die ...