Stadt als Beute

Wo mangels Steuereinnahmen bzw. politischem Willen öffentliche Aufgaben unerfüllt bleiben, sehen Konzerne die Chance, sich als Wohltäter zu inszenieren. Deutlich sichtbar wird das in der Gestaltung des öffentlichen Raums in der neoliberalen Stadt. In New York etwa ziert eine große Zahl von etwa drei Meter hohen, silbergrauen, metallisch glänzenden Säulen das Straßenbild. Es handelt sich um Hotspots für den Internetzugang per WLAN. Die New Yorker Bürger sollen sich mit Hilfe der Säulen kostenfrei informieren können. »Fast 1.000 davon hat das Projekt LinkNYC schon installiert« schreibt Süddeutsche Zeitung in ihrer Onlineausgabe vom 29.8.2017: »7.500 sollen es insgesamt werden. Den Steuerzahler und den Nutzer kostet das Ganze nichts.«

Link NYC sei ein Projekt der Stadtverwaltung und des Unternehmenskonsortiums Citybridge, in dem die Firma Intersection eine führende Rolle einnehme. Intersection gehöre zu Sidewalk Labs, einem Tochterunternehmen von Alphabet, d...