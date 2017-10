Burgfrieden

Was da am Dienstag und Mittwoch ausgetragen und nur durch einen dünnen Kompromiss beendet wurde, hat mit inhaltlichen Differenzen in der Partei Die Linke wenig zu tun. Hier ging es vor allem um Macht. Unterstützer einer starken Doppelspitze Sahra Wagenknecht/Dietmar Bartsch wie auch Personen, die insbesondere Wagenknechts Einfluss zurückdrängen wollen, finden sich in allen Strömungen. Das zeigt sich auch in dem von zahlreichen Genossen unterzeichneten Aufruf »Ja zu Sahra und Dietmar«, in dem insbesondere verlangt wird, die Denunziation Wagenknechts als Rassistin zu unterlassen. Initiiert wurde er von Berufspolitikern, unter denen sich sowohl Vertreter der Parteilinken als auch des Lagers der »Reformer« finden.

Im Hintergrund scheint es der Parteispitze bei ihren Manövern zur »Einhegung« der Fraktionschefs auch um die Ber...