Grüner Blues

Manche können es immer noch nicht recht glauben. »Es wird immer realer, es kommt langsam bei mir an: Das mit den Grünen ist so schrecklich«, schrieb etwa die durch ihre Facebook-Postings bekannt gewordene österreichische Autorin Stefanie Sargnagel in der Nacht zum Mittwoch auf dieser Plattform. »Das mit den Grünen« bezieht sich auf das Wahlergebnis der Partei bei den Parlamentswahlen am vergangenen Sonntag. Etwa 3,8 Prozent erreichte das Team um Spitzendkandidatin Ulrike Lunacek und Bundessprecherin Ingrid Felipe – ein Absturz um fast neun Prozent im Vergleich zu den Wahlen 2013.

Das Endergebnis wird erst am heutigen Donnerstag bekanntgegeben, nachdem die letzten Briefwahlstimmen ausgezählt sind. Seit Wochenbeginn steht aber fest, dass die seit 1986 im Parlament vertretenen Grünen die Vierprozenthürde nicht überspringen werden. Am Dienstag abend gaben Lunacek und Felipe deshalb ihren Rücktritt bekannt. Die Parteiführung übernimmt vorübergehend Felipes bis...