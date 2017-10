Für sozialistische Demokratie

In der Großen Halle des Volkes in Beijing ist am Mittwoch der 19. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas eröffnet worden. Zum Auftakt trug der chinesische Präsident Xi Jinping, der in Begleitung seiner Vorgänger Jiang Zemin und Hu Jintao den Versammlungssaal betreten hatte, als Generalsekretär des Zentralkomitees den Rechenschaftsbericht vor. Er forderte, die Stellung des Volkes als Herr im eigenen Haus müsse vervollständigt und eine sozialistische demokratische Politik entwickelt werden. Nur eine solche könne die grundlegenden Interessen des Volkes wahren. Es gelte, durch entsprechende Regelwerke die Stellung des Volkes als Herr des Staates zu garantieren.

