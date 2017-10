Mentaler Rückzug

Einen wunderschönen guten Morgen! Am sechsten Spieltag der argentinischen Superliga festigten die Boca Juniors ihre Tabellenführung, während der ewige Rivale River Plate weiter an Terrain einbüßte. Boca ist seit Oktober letzten Jahres an der Spitze, als man auswärts bei River gewonnen hatte. Dazwischen lagen ein Meistertitel und die Torjägerkrone für Darío Benedetto, doch beide machten genau so weiter – Boca, und Benedetto auch. Der hat schon wieder sechs Tore auf dem Kerbholz und mittlerweile ist er sogar Nationalspieler. In der WM-Qualifikation der Südamerikaner wurde er gegen Venezuela in der zweiten Halbzeit für Mauro Icardi eingewechselt, gegen Peru und in Ecuador stand er jeweils in der Startformation. Eingelocht hat er freilich nicht, genausowenig wie Icardi (der am Sonntag für Inter mit einem Hattrick den aufgerüsteten AC Milan abschoss). Noch scheint beiden das Trikot der »Albiceleste« ein wenig zu groß geraten.

