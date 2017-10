»Mein Studium ist schon jetzt teurer als geplant«

Das Wintersemester hat gerade angefangen, und damit werden seit Anfang des Monats an den Hochschulen in Baden-Württemberg Studiengebühren für Nicht-EU-Ausländer fällig. Sie werden am heutigen Mittwoch beim Verwaltungsgericht Karlsruhe eine Klage dagegen einreichen. Wie hart trifft Sie die Neuregelung?

Es ist für mich nicht leicht, plötzlich mit Mehrkosten von 1.500 Euro pro Semester dazustehen. Ich stamme aus bescheidenen Verhältnissen und habe mein Studium vom ersten Tag an selbst finanziert. Ich lebe jetzt seit fünf Jahren in Deutschland und stehe kurz vor meinem Bachelor-Abschluss. Wegen meiner am Anfang schwachen Deutschkenntnisse habe ich das Pensum nicht in der Regelstudienzeit geschafft. Damit ist mein Studium schon jetzt teurer als geplant.

Sehen Sie die Gefahr, Ihr Studium wegen der Mehrbelastung abbrechen zu müssen?

Nicht akut. Allerdings will ich nach dem Bachelor noch ein Master-Studium in Wirtschaftsingenieurwesen anschließen. Wegen der Gebüh...