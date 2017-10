Mal für, mal gegen Lohndumping

Die Novellierung der Entsenderichtlinie der EU steht vor ihrem Abschluss. Am Montag hat der Beschäftigtenausschuss des EU-Parlaments die bei einer Revision zu ändernden Punkte beschlossen. Bereits in der kommenden Woche wird das Plenum des Parlaments über die Vorlage abstimmen, danach muss auch der Europäische Rat – das Gremium der Staats- und Regierungschefs – die Neuerungen absegnen. Eine Sprecherin des Parlaments zeigte sich am Dienstag gegenüber junge Welt zuversichtlich, dass die Novellierung Anfang kommenden Jahres abgeschlossen sein könnte.

Die Entsenderichtlinie (Richtlinie 96/71/EG) regelt die Bedingungen, unter denen Unternehmen eines EU-Mitgliedsstaats ihre Beschäftigten für eine gewisse Dauer in einem anderen arbeiten lassen können. Nach der Regelung hatten in die Bundesrepublik entsandte Arbeiter und Angestellte fast ausschließlich Anspruch lediglich auf den Mindestlohn. Nach Angaben der EU-Kommission von 2017 nahm die Zahl der Entsendungen s...